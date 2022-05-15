С начала полномасштабного вторжения России в Украину львовский вокзал принимал в день около 130 тыс. людей.

Так, начальник вокзала почти месяц жил на работе. Но несмотря на значительное увеличение нагрузки никто из почти пол тысячи работников не отказался выполнять свою работу. Ведь даже уборщицы знают, что сегодня это их обязанность.

78-летняя Галина с мужем и котом сбежали от войны 12 марта. Два месяца они втроем жили у родственников во Львовской области.

— Мы были на даче под Макаровом, а когда начали бомбить 8 марта, то там повылетали окна. Заграницу мы ехать не хотели, потому что мы уже в таком возрасте. Мы считали, что все-таки Львов более безопасен, — рассказала жительница Киева Галина Луцик.

Начальник Украинского центра по обслуживанию пассажиров Роман Олейник рассказал, что он почти месяц жил на работе. Мужчина пришел на работу в полпятого утра 24 февраля, а домой попал только 7 марта. Сам встречал эвакуационные поезда. Больше всего запомнил поезд из Харькова.

— Был настолько забит этот хюндай, мы просто держали человека, чтобы он не выпал. На вокзале организовали волонтерский штаб, в самые горячие моменты около 2 сотен волонтеров координировали движение людей, информировали пассажиров, кормили, грели, морально поддерживали. На вокзале до сих пор работает медико-психологический штаб, — говорит начальник Львовского железнодорожного вокзала Роман Сенишин.

Психолог Наталья с начала марта на вокзале, от рассказов людей — волосы дыбом. По ее словам, девушка из Ирпеня сошла с ума после изнасилования. Также ехал папа с детьми из Запорожья, двух маленьких детей мама оставила и он просто рыдал.

Сейчас смотрят

В комнате матери и ребенка на полу ночевали до двухсот человек. Только в одном волонтерском штабе раздавали до 5 тыс. порций еды в день. Радикально увеличилось работы в уборщиков вокзала. Восемь женщин не справлялись с мусором после сотен тысяч людей. Им помогали коммунальщики и волонтеры.

— Мы жалели людей, плакали, стояли возле них, тяжело было. Мы не знали, что будет дальше. Но шли на работу и работали — это наш долг, — рассказала уборщица Наталья Боляк.

В марте сюда ежедневно прибывали почти 20 поездов с тысячами эвакуированных украинцев. Сейчас вокзал принимает всего по два эвакуационных поезда в день – в которых до тысячи человек.