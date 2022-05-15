Украинцы возвращаются домой: поток на въезд в Украину рекордный с начала войны

Украинцы массово начали возвращаться в Украину. Согласно данным Госпогранслужбы, после 9 мая 31 тыс. человек заехали на территорию Украины. Это рекордные показатели с начала полномасштабной войны.

14 мая Украину оставило более 37 тыс. по сравнению с 34 тыс. накануне, а вот прибыли в страну почти 46 тыс. против 40 тыс. накануне.

В ведомстве отметили, что за минувшие сутки число оформленных гуманитарных грузовиков снизилось до 259 из 279 накануне.

По данным пограничной службы Польши, 14 мая в Украину въехало 31,5 тыс. человек, а днем ранее – 27 тыс. В эти дни, в Польшу заехало около 22,9 тыс. по сравнению с 21,2 тыс. накануне.

С началом полномасштабной войны, из Украины выехало 6,111 млн человек, из них в Польшу — 3,316 млн, Румынию и Молдову – 957,98 тыс., Россию – 800,1 тыс., Венгрию – 594,66 тыс., Словакию – 415,4 тыс., Беларусь – 27,31 тыс.

В то же время в Украину, по данным Госпогранслужбы, с 28 февраля въехало 1,699 млн человек.