РФ планирует тянуть с окончанием войны минимум до конца 2022 года — Андрусив

Май, 14 в 13:18

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив определяет нынешнюю ситуацию на фронте как третий этап войны. Об этом он рассказал в эфире телемарафона Единые новости.

— Первый этап – это захватить нас за несколько дней, второй – за два месяца, а третий – это уже нас не захватить вообще, а удержать то, что захватили. Мне кажется, что в ближайшие дни они будут переходить к обороне, еще неделю-две, возможно, постараются прорвать что-то там на Донбассе. Но они истощаются. Особенно этот погром, который произошел возле Белогоровки, где они потеряли целую батальонную группу — около 500 человек и 70 единиц техники, — сказал он.

По словам Андрусива, россияне начинают переходить к оборонительным действиям. А то, что они во время отступления разрушили мосты на Харьковщине, значит, что РФ не планирует там никаких контрнаступлений.

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— Нам нужно готовиться более тщательно к нашим контрнаступлениям, потому что сейчас их позиции не обустроены оборонительным образом, и, действительно, когда мы совершаем такие атаки, они разбегаются. В ближайшие месяцы они будут очень сильно окапываться, и нам будет сложнее.

Советник министра внутренних дел прогнозирует, что россияне планируют тянуть с окончанием войны минимум до конца 2022 года.

— Согласно их расчетам, ближе к зиме начнется серьезный энергетический кризис, проблемы с отоплением, в частности в Украине. Начнутся серьезные проблемы с экономикой, потому что цены на электроносители сильно растут. Ставка Кремля будет на то, что ближе к концу года Запад поймет, что нужно договариваться с РФ. Если они продержатся до конца года, они ожидают, что с ними будут договариваться согласно их требованиям.

11 мая Институт изучения войны в своем отчете показал, что украинские силы обороны продолжили контрнаступление на севере Харькова, успешно оттесняя оккупационные войска к границе РФ.

Эксперты прогнозируют, что контрнаступательные действия ВСУ остановят атаки российской артиллерии на северо-восточные окраины Харькова и потенциально позволят украинским защитникам атаковать российский тыл.