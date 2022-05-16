Остання перед вирішальним боєм: що означає довготривала фаза війни і коли вона завершиться

13 травня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна проти Росії переходить у довгострокову фазу.

На нас чекають важкі тижні, які фактично стануть підготовкою до контрнаступу України. Важливо, щоб наша країна якісно підготувалася до наступної фази. Але чи означає це можливість справді тривалої війни?

Війна на місяці

Війна в Україні справді переходить у так звану позиційну фазу, про яку експерти почали говорити ще у квітні.

Як неодноразово зазначав радник голови Офісу президента Олексій Арестович, складається ситуація, за якої “Росія вже не здатна наступати, а Україна ще не накопичила достатньо сил, щоб піти у наступ”.

Попри те, що Захід стабільно постачає зброю для України, її ще не достатньо для того, щоб остаточно переламати ситуацію.

– Для цього (збільшення постачання озброєння в Україну – Ред.) потрібен час. Кількість озброєння обчислюватиметься сотнями одиниць кожного виду чи типу. Перевозити це потрібно літаками, а це дуже великі витрати із забезпечення логістики, – сказав воєнний експерт Олег Жданов в ефірі Спільного телемарафону.

Скільки триватиме довготривала фаза, нині ніхто напевне не може сказати. Все залежатиме від того, наскільки швидко Україна отримає озброєння.

Зараз дивляться

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко каже, що ця фаза війни передуватиме контрнаступу ЗСУ.

– Так, українські сили з часом можуть перейти в контратаку, але для цього потрібен певний період часу. Спочатку потрібно відбити усі ворожі напади… Отримати важке озброєння від партнерів, накопичити його критичну масу, не лише американські гаубиці, а й усі види озброєння, які нам обіцяли Франція, Італія, Німеччина тощо. Тоді можна буде говорити про перехід у контратакувальні дії на тих напрямках, де це буде можливо, – пояснює Мусієнко.

Але можна припустити, що довготривала фаза обчислюватиметься місяцями, а не роками, як хтось може думати.

Є кілька причин цьому. Перша – у нинішній ситуації Україна не збирається погоджуватися на будь-яке припинення вогню, якого, як ми впевнилися за вісім років, РФ ніколи не дотримувалася.

Друге – Росія не здатна змагатися з постачанням зброї союзниками, особливо в умовах санкцій, які лише починають даватися взнаки.

І мобілізація не допоможе, якщо немає, чим озброїти новоспечених солдатів та немає “зайвого” важкого озброєння.

Третє – Росія взагалі не готувалася до затяжної війни. Нині всім зрозуміло, що РФ хотіла швидко захопити Україну, майже без опору з боку ЗСУ. Тому й не було адекватної підготовки.

– Путін не підготував свою країну до повномасштабної війни, дотримуючись внутрішнього міфу, що Росія бере участь у “спеціальній військовій операції”, а не у війні з Україною. Повна мобілізація потребувала б часу — підготовки, оснащення та розгортання резервів. І немає ознак, що до неї готуються, – пишуть у Vox.

Провал Росії

“Друга фаза” російського наступу зазнала невдачі, що також сприяє переходу до позиційної і довготривалої війни.

Досі російським окупантам не вдалося ані вийти на кордони Донецької та Луганської областей, ані втриматися поблизу Харкова. Крім того, ворог не зміг створити “кліщі” і взяти український військових на сході України в оточення.

Спроба створити сухопутний коридор до так званого Придністров’я також зазнала невдачі.

Британська розвідка констатує, що Росії не вдається досягти жодної з основних політичних та військових цілей.

Фактично РФ намагалася захопити якомога більше областей України та проголосити про їхнє “приєднання” за сценарієм, схожим на той, який розіграли у Криму в 2014 році.

– Факт того, що Росія змогла поставити прихильне їй керівництво лише у Херсоні, свідчить про провал російського вторгнення та спроб досягти політичних цілей в Україні, – йдеться у повідомленні розвідки Великої Британії.

Експерти кажуть про те, що Росія майже виснажила свої сили і має стати в оборону, щоб спробувати утримати окуповані території.

– Після кількох днів або тижнів атак, враховуючи, що Росія несе втрати, вона може перейти до позиційної війни. Намагатися закріпитися на тимчасово захоплених позиціях і звідти продовжувати бойові дії, інколи намагаючись переходити у контратаки, – розповідає Мусієнко.

І хоча РФ намагається проводити приховану мобілізацію, практичних результатів на полі бою вона не дасть.

– Ми реально розуміємо, що на сьогодні ресурси, які стосуються найбільш боєздатних батальйонно-тактичних груп, Російська Федерація вичерпала. Хоча в неї ще достатньо резервів для того, щоб вводити на територію України, – повідомляє Головне управління розвідки.

Якщо ж в такому стані Росія продовжуватиме наступ, то лише “розбиватиметься” об українську оборону і знесилюватиме себе.

До кінця року

Попри те, що Захід визначився зі своєю позицією щодо допомоги Україні, ніхто напевне не може сказати, скільки триватиме контрнаступ ЗСУ.

Нині Україна налагодила процеси, щоб озброїти якомога більше бійців та забезпечити справді якісний контрнаступ.

– В підсумку було запущено процеси, які забезпечать нарощування оборонного потенціалу України. Це стосується і закупівель, і виробництва необхідного. Ми орієнтуємося на потребу забезпечити 1 млн людей, які долатимуть ворога, – повідомив 13 травня міністр оборони Олексій Резніков.

Західні політики та українські високопосадовці не виключають, що війна може тривати до 2023 року. Про це вже неодноразово казав, наприклад, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

14 травня про плани Росії затягнути війну до кінця 2022 року згадав і радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів.

І хоча таку перспективу не можна відкидати, Україна прагне завершити цю війну раніше.

– Переломний момент настане у другій половині серпня. Більшість активних бойових дій завершаться до кінця цього року. У результаті ми відновимо українську владу на усіх територіях, зокрема на Донбасі та в Криму, – висловив думку виданню Sky News очільник ГУР МО Кирило Буданов.

Невдовзі на фронті можуть взяти оперативну паузу, що дасть нам можливості краще накопичувати резерви.

Звичайно, це не означатиме повне припинення вогню. Російські окупанти будуть дуже виснаженими за приблизно місяць атак на українські позиції. І їм нічого не залишиться, окрім як вставати в оборону.

– У Росії є часу на ведення активних бойових дій часу десь до середини червня. Після цього вони будуть вимушені проводити додаткові мобілізаційні заходи, брати паузу для цього, тому що вони не зможуть проводити активні наступальні дії. Їхній наступ захлинеться… Генерал Ходжес взагалі робить оптимістичні прогнози, що до кінця літа Україна може вийти на рубежі, які були до 24 лютого, – розмірковує Мусієнко.

Та й на Заході налаштовані якнайшвидше закінчити цю війну. Якщо довгострокова фаза затягнеться, це означатиме додаткові втрати і проблеми не лише для України.

Наприклад, світ може реально відчути, як це, коли один з найбільших експортерів продовольства не здатен його постачати, а запаси вичерпуються.

Економіст Олексій Кущ вважає, що мораторій на експорт зерна з Індії, який розглядали як можливість замістити частину українського експорту, може підштовхнути країни більш активно брати участь у завершенні війни в Україні.

Адже за нинішніх умов світ чекає відчутна продовольча криза. Особливо країни Азії та Північної Африки.

– Хоч як парадоксально це звучить, але рішення Індії зрештою буде на нашу користь. Світовий катарсис через кризу із продовольством. А як інакше змусити весь світ долучитися до вирішення наших проблем? Зусилля Заходу дають свій результат, але до тиску на РФ необхідно підключати Азію, Африку. Один із варіантів – миротворчий морський військовий конвой під прапором ООН, який супроводжує наші кораблі із зерном із одеських портів. І як результат – повна морська деблокада Одеси, – пише Кущ.

Під час Київського безпекового форуму верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі у 1997-2000 роках Веслі Кларк також висловився проти того, щоб дозволити РФ затягнути війну.

На його думку, у Заходу достатньо засобів, щоб сприяти швидкій перемозі України.

– Якщо Україна має високі моральні стандарти, належний дух і мотивацію, отримає належне обладнання, озброєння і техніку, зокрема і Міг-35, інші види гелікоптерів і літаків від країн-друзів, то ми зможемо уникнути сценарію тривалої війни, – сказав Кларк.

Фактично ми перебуваємо на етапі підготовки до звільнення окупованих територій. Завдання для наших військових – протриматися, доки до нас надійде важке озброєння у необхідній кількості.

Головне питання нині у швидкості і рішучості наших союзників. Адже чим швидше ми отримаємо зброю, тим меншою буде довготривала фаза війни.