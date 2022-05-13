Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина заставила РФ снизить масштаб своих целей до оперативно-тактического уровня, в связи с чем война перешла в длительную фазу.

Об этом Резников в пятницу, 13 мая, написал на своей странице в Facebook.

– До 9 мая РФ получила стратегическое поражение – не смогла уничтожить Украинское государство путем военной интервенции и смены власти на российских марионеток. Мы заставили ее снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня. На этом фоне мы входим в новую – долговременную – фазу войны, – утверждает министр.

Он уточнил, что для того, чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать свои ресурсы и избегать ошибок, проектируя свою силу так, чтобы враг не выдержал.

Министр Резников сообщил, что после российского открытого полномасштабного нападения 24 февраля Москва планировала, и многие на Западе разделяли ее мнение, что Украина капитулирует за несколько дней. Кремль рассчитывал через несколько недель установить на украинской земле новый, “российский” лад.

Однако украинские защитники, защитницы и весь украинский народ сорвали эти планы, дав отпор оккупантам.

– Они сбежали из Житомирщины, Киевщины, Черниговщины, Сумщины и определили себе новые цели – захват Юга и Востока Украины. Но этого снова не произошло. Благодаря массовому героизму наших воинов, сплоченности украинцев, международной поддержке Украина выстояла, – подчеркнул Резников.

По его словам, защитники Мариуполя – гвардейцы (полк Азов), морская пехота, Мариупольский батальон ТрО, полицейские, пограничники, разведчики и бойцы Службы безопасности, – выиграли время для остальной Украины, чем сохранили много жизней.

Сейчас смотрят

Также врага удалось сдержать в зоне проведения ООС, а также Николаевской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

– Изюм, Попасная, Рубежное, Авдеевка, Марьинка и не только – это настоящие города Героев и места боевой славы украинцев. Движение сопротивления в Мелитополе, Херсоне и других населенных пунктах – важный вклад в общую победу, – отметил министр.

По словам Резникова, тектоническое смещение произошло и на международном уровне – благодаря системному объяснению от украинской стороны, что нам необходимо тяжелое вооружение – бронетехника, авиация, танки, артиллерия и другое, – используемое странами НАТО.