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Факты / Украина / Общество

Россияне в Мариуполе собирают “свидетельства” об уничтожении города ВСУ в обмен на обещание компенсаций

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
Россияне в Мариуполе собирают “свидетельства” об уничтожении города ВСУ в обмен на обещание компенсаций

Россия в Мариуполе готовит самый большой подлог “свидетельств свидетелей” о том, что Мариуполь якобы был уничтожен украинскими военными. Эти показания будут подготовлены собственноручно в письменной форме жителями Мариуполя, оставшимися в городе. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

— Для такой операции российские оккупанты объявили начало регистрации на компенсацию за уничтоженное жилье и/или потерю члена семьи. За жилье – 500 тыс. рублей (приблизительно $6 тыс.), за погибшего члена семьи – 3 млн рублей (примерно $33 тыс.), – написал Андрющенко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что регистрацию заявлений на компенсацию проводятся в помещении школы №9. Однако, при представлении собственноручно составленного письменного заявления мариупольцы должны обязательно отметить, что имущество “было уничтожено украинскими военными”, а близкие “убиты украинской армией”.

В случае отсутствия или отказа сделать такую ​​отметку оккупанты отказывают в компенсации. Учитывая психологическое давление и состояние информационной блокады, мариупольцы в надежде подают заявления с соответствующими примечаниями.

В итоге, Россия получает десятки тысяч собственноручно составленных письменных “свидетельств” о “зверствах украинской армии”. Такие “свидетельства” Россия собирается использовать для влияния на международное мнение, в том числе с широкой оглаской через пропагандистские медиа-каналы, которые продолжают свою деятельность на территории стран ЕС.

В реальности проведение подобной компенсации не возможно. Только на выполнение этих обещаний мариупольцам РФ должно потратить не менее $2,5 млрд. Подобное невозможно при текущем условии экономики России.

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Ранее Андрющенко сообщал, что в Мариуполе из-за активности российских оккупационных войск серьезные проблемы с инфраструктурой и коммуникациями. При этом, при попытках починить электричество — начинаются пожары, а при попытках заняться водоканалом — вода начинает течь по улицам и вымывать тела погибших из захоронений во дворах города.

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Источник: Петр Андрющенко

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Фото: Depositphotos

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