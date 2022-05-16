Росіяни у Маріуполі збирають “свідчення” про знищення міста ЗСУ в обмін на обіцянку компенсацій

Росія у Маріуполі готує найбільшу підробку “свідчень свідків” про те, що Маріуполь нібито було знищено українськими військовими. Ці свідчення власноруч будуть підготовлені у письмовій формі мешканцями Маріуполя, що залишились у місті. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

— Для проведення такої операції російські окупанти оголосили початок реєстрації на компенсацію за знищене житло та/або втрату члена родини. За житло – 500 тис. рублів (приблизно $6 тис.), за загиблого члена родини – 3 млн рублів (приблизно $33 тис.), – написав Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що реєстрацію заяв на компенсацію проводять у приміщенні школи №9. Однак, при поданні власноруч складеної письмової заяви маріупольці мають обов’язково зазначити, що майно “було знищене українськими військовими”, а близьких “вбито українською армією”.

В разі відсутності або відмови зробити таку позначку окупанти відмовляють у компенсації. З урахування психологічного тиску та стану інформаційної блокади, маріупольці в надії подають заяви з відповідними примітками.

У підсумку, Росія отримує десятки тисяч власноруч складених письмових “свідчень” про “звірства української армії”. Такі “свідчення” Росія збирається використати для впливу на міжнародну думку, зокрема з широким розголосом через пропагандистські медіа-канали, що продовжують свою діяльність на території країн ЄС.

В реальності проведення подібної компенсації неможливе. Лише на виконання цих обіцянок маріупольцям РФ має витратити не менш $2,5 млрд. Подібне неможливо за поточних умов економіки Росії.

Раніше Андрющенко повідомляв, що у Маріуполі через активність російських окупаційних військ серйозні проблеми з інфраструктурою та комунікаціями. При цьому, під час спроб полагодити електрику – починаються пожежі, а під час спроб зайнятися водоканалом – вода починає текти вулицями та вимивати тіла загиблих із поховань у дворах міста.

Зараз дивляться

Джерело: Петро Андрющенко