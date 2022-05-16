В Херсонской области украинские силы обороны ударили по полевому составу боеприпасов российских войск в районе населенного пункта Давыдов Брод.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, корабли Черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изолировать район проведения боевых действий, вести разведку и враждебную огневую поддержку на приморском направлении.

На Славянском направлении подразделения из состава 20 общевойсковой армии России осуществляют доукомплектование и пополнение потерь, а также пытаются возобновить наступление. А в Изюме украинские защитники уничтожили значительный запас вражеских боеприпасов.

На Донецком направлении российские войска ведут огонь по украинским позициям из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации.

На Северодонецком направлении оккупанты вели бои в районе населенного пункта Боровское, однако понесли потери. На Авдеевском направлении враг действовал в сторону населенного пункта Сухая Балка, где обстрелял отдельные позиции украинских сил обороны кассетными боеприпасами.