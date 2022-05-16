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Факти / Україна / Суспільство

Українські захисники вдарили по ворожому складу боєприпасів під Херсоном – ЗСУ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Українські захисники вдарили по ворожому складу боєприпасів під Херсоном – ЗСУ

У Херсонській області українські сили оборони вдарили по польовому складу боєприпасів російських військ у районі населеного пункту Давидів Брід.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, кораблі Чорноморського флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують ізолювати район проведення бойових дій, вести розвідку та ворожу вогневу підтримку на приморському напрямку.

На Слов’янському напрямку підрозділи зі складу 20 загальновійськової армії Росії здійснюють доукомплектування та поповнення втрат, а також намагаються відновити наступ. А в Ізюмі українські захисники знищили значний запас ворожих боєприпасів.

На Донецькому напрямку російські війська ведуть вогонь по українських позиціях із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели бої у районі населеного пункту Борівське, проте зазнали втрат. На Авдіївському напрямку ворог діяв в напрямку населеного пункту Суха Балка, де обстріляв окремі позиції українських сил оборони касетними боєприпасами.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

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