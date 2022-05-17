Для подавления сопротивления Мариуполь планируют отдать кадыровцам – Андрющенко

Становится понемногу понятным части пазла, что оккупанты планируют делать с Мариуполем, а также, кто будет условным “куратором восстановления”. Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

— Наши источники из окружения Иващенко сообщали о “шефстве” от Чечни. Потому что Мариуполь оказался слишком недружелюбным и националистическим. Поэтому для устрашения и подавления сопротивления планируется отдать город кадыровцам. С портом и правом мародерства, – сообщил он.

По его словам, уже фиксируются частные подтверждения этому. В частности, сегодня в Мариуполь впервые состоялась рабочая встреча с участием оккупационной администрации, депутата Госдумы РФ Дмитрия Саблина, который является куратором оккупации Мариуполя с 2014 года, а также Адама Делимханова и Ахмеда Долгаева, которые по сути являются частью политической власти Чечни.

Эти лица обсуждали планы “восстановления Мариуполя”. Андрющенко отмечает, что кадыровцы вели себя как хозяева, и сам график встречи скорее напоминал оценку и инвентаризацию оставшегося. Чем-то, похожее на “планы по восстановлению”.

Советник городского головы Мариуполя отмечает, что таким образом один из возможных сценариев начал реализовываться.

Вчера, 16 мая, из металлургического комбината Азовсталь эвакуировали 52 тяжелораненых украинских воинов.

Накануне в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что тяжелораненых украинских военных перевезли в медучреждение в подконтрольном “ДНР” Новоазовске.

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Еще 211 наших воинов вывезли в Оленевку, там они будут ожидать обмена.

Источник: Петр Андрющенко