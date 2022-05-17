На Луганщине оккупанты из Градов обстреляли эвакуационный автобус с детьми — Гайдай
Российские военные обстреляли из РСЗО Град эвакуационный автобус, который вез людей из Северодонецка и Лисичанска.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
— Из Северодонецка и Лисичанска эвакуировали 30 взрослых и 6 детей, автобус обстреляли Градами россияне, — сообщил он.
По его словам, в сложных условиях, но все же эвакуацию удалось восстановить.
— С обострением ситуации стало больше и желающих. Десятки каждый день. Но теперь вывозить приходится под обстрелами. 17 мая эвакуировали 36 жителей Лисичанска и Северодонецка, шестеро из которых – дети. Автобус попал под обстрел, потому что трасса до сих пор простреливается россиянами. Они открыли огонь из Градов. К счастью, все цели. Они уже находятся в безопасности, — написал он.
Глава Луганской ОВА добавил, что за 17 мая были спасены 8 жителей Врубовки и 32 — из Горной общины. В общей сложности — 73 человека.
Ранее Сергей Гайдай сообщил, что оккупационные войска РФ обстреляли больницу в Луганской области, в результате чего 10 человек погибли, а еще трое были ранены.
Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай