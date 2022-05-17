Май, 17 в 17:52

Российские военные обстреляли из РСЗО Град эвакуационный автобус, который вез людей из Северодонецка и Лисичанска.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

— Из Северодонецка и Лисичанска эвакуировали 30 взрослых и 6 детей, автобус обстреляли Градами россияне, — сообщил он.

По его словам, в сложных условиях, но все же эвакуацию удалось восстановить.

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— С обострением ситуации стало больше и желающих. Десятки каждый день. Но теперь вывозить приходится под обстрелами. 17 мая эвакуировали 36 жителей Лисичанска и Северодонецка, шестеро из которых – дети. Автобус попал под обстрел, потому что трасса до сих пор простреливается россиянами. Они открыли огонь из Градов. К счастью, все цели. Они уже находятся в безопасности, — написал он.

Глава Луганской ОВА добавил, что за 17 мая были спасены 8 жителей Врубовки и 32 — из Горной общины. В общей сложности — 73 человека.

Ранее Сергей Гайдай сообщил, что оккупационные войска РФ обстреляли больницу в Луганской области, в результате чего 10 человек погибли, а еще трое были ранены.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай