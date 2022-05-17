Травень, 17 в 17:52

Російські військові обстріляли з РСЗВ Град евакуаційний автобус, що віз людей з Сєвєродонецька та Лисичанська.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Із Сєвєродонецька та Лисичанська евакуювали 30 дорослих та 6 дітей, автобус обстріляли Градами росіяни, – повідомив він.

За його словами, в складних умовах, але все ж евакуацію вдалось поновити.

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– Із загостренням ситуації побільшало і бажаючих. Десятки щодня. Але тепер вивозити доводиться під обстрілами. 17 травня евакуювали 36 жителів Лисичанська та Сєвєродонецька, шестеро із яких діти. Автобус потрапив під обстріл, бо траса досі прострілюється росіянами. Вони відкрили вогонь із Градів. На щастя, всі цілі. Вони вже в безпеці, – написав він.

Очільник Луганської ОВА додав, що за 17 травня було врятовано 8 жителів Врубівки та 32 – із Гірської громади. Загалом – 73 особи.

Раніше Сергій Гайдай повідомив, що окупаційні війська РФ обстріляли лікарню на Луганщині, внаслідок чого 10 людей загинули, а ще троє були поранені.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай