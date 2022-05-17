Угрожают казнью: оккупанты проводят принудительную мобилизацию в Луганской области

Май, 17 в 18:37

Оккупанты проводят принудительную мобилизацию на временно оккупированной территории Луганской области. Если мужчины отказываются воевать на стороне россиян, то угрожают расстрелом.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, российские оккупанты разыскивают мужчин, выехавших вглубь оккупированной территории и в более безопасные места, чтобы укрыться от обстрелов.

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— Обыскивают дома, домохозяйства, окрестности городов и сел. “Призывников” забирают под дулами автоматов, а в случае сопротивления угрожают казнью, – рассказала Денисова.

Она добавила, что принудительная мобилизация жителей оккупированных территорий запрещена статьей 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны.