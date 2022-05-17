Погрожують стратою: окупанти проводять примусову мобілізацію на Луганщині

Травень, 17 в 18:37

Окупанти проводять примусову мобілізацію на тимчасово окупованій території Луганської області. Якщо чоловіки відмовляються воювати на боці росіян, то ті погрожують розстрілом.

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, російські окупанти розшукують чоловіків, які виїхали вглиб окупованої території та в безпечніші місця, аби сховатися від обстрілів.

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– Обшукують будинки, домогосподарства, околиці міст і сіл. “Призовників” забирають під дулами автоматів, а у разі спротиву погрожують стратою, – розповіла Денісова.

Вона додала, що примусова мобілізація мешканців окупованих територій заборонена статтею 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни.