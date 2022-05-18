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Факты / Украина / Общество

Под прикрытием огня на территорию Украины пытаются зайти российские диверсионные группы

Юля Захарченко, редактор ленты
Прикордонники
Фото: Госпогранслужба

Российские диверсионные группы не оставляют попыток пересечь государственную границу Украины, совершая провокации и прикрываясь вражеским огнем. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

— Россия не оставляет вооруженных провокаций на российско-украинском участке границы на направлениях Черниговской и Сумской областей. Огонь ведется с территории Российской Федерации. Мы замечаем работу диверсионно-разведывательных групп, которые, прикрываясь огнем артиллерии, пытаются зайти на территорию Украины, — сообщил спикер Госпогранслужбы.

По словам Андрея Демченко, недавно в Сумской области украинские пограничники с боем заставили российские диверсионно-разведывательные группы отойти за линию государственной границы.

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Спикер Госпогранслужбы считает, что агрессивные действия российских наемников угрожают здоровью и жизни мирных граждан Украины, проживающих в приграничных населенных пунктах.

Он напомнил, что на территории Черниговской и Сумской областей действуют дополнительные временные режимные ограничения, которые прежде всего касаются передвижения и пребывания возле приграничных участков.

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