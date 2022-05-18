Под прикрытием огня на территорию Украины пытаются зайти российские диверсионные группы

Май, 18 в 13:51

Российские диверсионные группы не оставляют попыток пересечь государственную границу Украины, совершая провокации и прикрываясь вражеским огнем. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

— Россия не оставляет вооруженных провокаций на российско-украинском участке границы на направлениях Черниговской и Сумской областей. Огонь ведется с территории Российской Федерации. Мы замечаем работу диверсионно-разведывательных групп, которые, прикрываясь огнем артиллерии, пытаются зайти на территорию Украины, — сообщил спикер Госпогранслужбы.

По словам Андрея Демченко, недавно в Сумской области украинские пограничники с боем заставили российские диверсионно-разведывательные группы отойти за линию государственной границы.

Сейчас смотрят

Спикер Госпогранслужбы считает, что агрессивные действия российских наемников угрожают здоровью и жизни мирных граждан Украины, проживающих в приграничных населенных пунктах.

Он напомнил, что на территории Черниговской и Сумской областей действуют дополнительные временные режимные ограничения, которые прежде всего касаются передвижения и пребывания возле приграничных участков.