Під прикриттям вогню на територію України намагаються зайти російські диверсійні групи
Російські диверсійні групи не залишають спроб перетнути державний кордон України, здійснюючи провокації та прикриваючись ворожим вогнем. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
– Росія не полишає збройних провокацій на російсько-українській ділянці кордону на напрямках Чернігівської та Сумської областей. Вогонь ведеться з території Російської Федерації. Ми помічаємо роботу диверсійно-розвідувальних груп, які, прикриваючись вогнем артилерії, намагаються зайти на територію України, – повідомив речник Держприкордонслужби.
За словами Андрія Демченка, нещодавно у Сумській області українські прикордонники з боєм змусили російські диверсійно-розвідувальні групи відійти за лінію державного кордону.
Речник Держприкордонслужби вважає, що агресивні дії російських найманців загрожують здоров’ю та життю мирних громадян України, які живуть у прикордонних населених пунктах.
Він нагадав, що на території Чернігівської та Сумської областей діють додаткові тимчасові режимні обмеження, які першочергово стосуються пересування та перебування біля прикордонних ділянок.