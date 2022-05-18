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Факти / Україна / Суспільство

Під прикриттям вогню на територію України намагаються зайти російські диверсійні групи

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Прикордонники
Фото: Держприкордонслужба

Російські диверсійні групи не залишають спроб перетнути державний кордон України, здійснюючи провокації та прикриваючись ворожим вогнем. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

– Росія не полишає збройних провокацій на російсько-українській ділянці кордону на напрямках Чернігівської та Сумської областей. Вогонь ведеться з території Російської Федерації. Ми помічаємо роботу диверсійно-розвідувальних груп, які, прикриваючись вогнем артилерії, намагаються зайти на територію України, – повідомив речник Держприкордонслужби.

За словами Андрія Демченка, нещодавно у Сумській області українські прикордонники з боєм змусили російські диверсійно-розвідувальні групи відійти за лінію державного кордону.

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Речник Держприкордонслужби вважає, що агресивні дії російських найманців загрожують здоров’ю та життю мирних громадян України, які живуть у прикордонних населених пунктах.

Він нагадав, що на території Чернігівської та Сумської областей діють додаткові тимчасові режимні обмеження, які першочергово стосуються пересування та перебування біля прикордонних ділянок.

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