Май, 18 в 20:59

Россия заявила, что в Украине она использует мощное лазерное оружие нового поколения. Оно создано для уничтожения беспилотников. О новом лазерном оружии известно немного.

В немногочисленных сообщениях говорится только о лазерной установке Пересвет (на фото — ред.), которая способна ослепить технику противника. Но вице-премьер РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов утверждает, что российские войска применяют в Украине лазерное оружие с красноречивым названием Задира.

Лазерные комплексы Задира, заявляет правительство РФ, способны поражать цель на расстоянии до 5 км. И якобы во вторник было проведено испытание установки, когда беспилотник, пораженный Задирой, сгорел на расстоянии 5 км за пять секунд.

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Это, как уверяют эксперты, первое упоминание о Задире, ранее российские власти о нем умалчивали.

Помимо способности сжигать беспилотники, ослепляющие разведывательные системы имеют и стратегическое значение: используются для наблюдения за межконтинентальными баллистическими ракетами, несущими ядерные боеголовки.

Борисов также сказал, что лазерное оружие нового поколения, использующее широкий электромагнитный диапазон, в конечном итоге заменит обычное оружие.

Вражеские чиновники утверждают, что уже серийно производятся и поставляются армии именно Пересветы — менее мощные лазерные комплексы, которые могут ослеплять спутниковые системы разведки противника на высотах до 1,5 тыс. км и выводить их из строя при помощи лазерного излучения. Однако неизвестно, используются ли они в Украине.

О лазерном комплексе Пересвет в РФ заявили еще в марте 2018 года, а министр нападения РФ Сергей Шойгу заявлял , что такие комплексы разворачиваются в позиционных районах пяти дивизий Ракетных войск стратегического назначения России.

Фото: Википедия