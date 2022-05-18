Травень, 18 в 20:59

Росія заявила, що в Україні вона використовує потужну лазерну зброю нового покоління. Воно створене для знищення безпілотників. Про нову лазерну зброю відомо небагато.

У нечисленних повідомленнях йдеться лише про лазерну установку Пересвіт (на фото – ред.), яка здатна засліпити техніку супротивника. Але віце-прем’єр РФ з питань оборонно-промислового комплексу Юрій Борисов стверджує, що російські війська застосовують в Україні лазерну зброю з промовистою назвою Задира.

Лазерні комплекси Задира, заявляє уряд РФ, здатні вражати ціль на відстані до 5 км. І нібито у вівторок було проведено випробування установки, коли безпілотник, уражений Задирою, згорів на відстані 5 км за п’ять секунд.

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Це, як запевняють експерти, перша згадка про Задиру, раніше російська влада про нього замовчувала.

Крім можливості спалювати безпілотники, розвідувальні системи, що засліплюють їх, мають і стратегічне значення: застосовуються для спостереження за міжконтинентальними балістичними ракетами, що несуть ядерні боєголовки.

Борисов також сказав, що лазерна зброя нового покоління, яка використовує широкий електромагнітний діапазон, зрештою замінить звичайну зброю.

Ворожі чиновники стверджують, що вже серійно виробляються і поставляються армії саме Пересвіти – менш потужні лазерні комплекси, які можуть засліплювати супутникові системи розвідки супротивника на висотах до 1,5 тис. км та виводити їх з ладу за допомогою лазерного випромінювання. Проте невідомо, чи вони використовуються в Україні.

Про лазерний комплекс Пересвіт у РФ заявили ще у березні 2018 року, а міністр нападу РФ Сергій Шойгу заявляв, що такі комплекси розгортаються у позиційних районах п’яти дивізій Ракетних військ стратегічного призначення Росії.

Фото: Вікіпедія