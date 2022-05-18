Май, 18 в 14:19

Дополнительные выплаты от международных организаций теперь могут получить жители оккупированных, деоккупированных территорий или территорий, которые находятся в зоне активных боевых действий.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебна. По ее словам, принятое правительством решение предусматривает, что дополнительные денежные выплаты от международных организаций могут также предоставляться гражданам, которые не имеют и не имели статуса внутри перемещенных лиц, но проживают:

в деоккупированных населенных пунктах;

в населенных пунктах, которые находятся в зоне активных боевых действий или постоянных обстрелов;

в населенных пунктах, которые находятся во временной оккупации, в окружении (блокировке).

Марина Лазебная отметила, что уже в конце мая заявку на получение таких денежных выплат можно будет подать через информационную платформу єДопомога.

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Данные, указанные в заявке, будут верифицированы на основе данных из государственных реестров. Верифицированные заявки будут передаваться международным организациям, которые будут принимать решение о выплатах на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств для таких выплат.

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Также Кабмин принял решение, которым обеспечивается возможность получить бумажный вариант справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица для тех людей, которые подавали заявления через приложение Дія.

Поскольку были случаи, когда из-за неверно указанных данных внутренне перемещенные лица не могли получить выплату пособия на проживание, то предусмотрена возможность корректировки ошибок в данных, предоставляемых внутренне перемещенным лицом.

Благодаря уточнению данных можно будет перечислить размер пособия на проживание, например, если человек сначала не указал, что он является лицом с инвалидностью и получил 2000 грн в месяц вместо 3000 грн.

Также предусмотрено, что выплачивать пособие на проживание продолжат перемещенным лицам, которые подали заявку об уничтоженном или поврежденном жилье до 20 мая текущего года, или которые в любое время подтвердят соответствующий факт документам, выданным органами местного самоуправления.