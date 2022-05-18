Травень, 18 в 14:19

Додаткові виплати від міжнародних організацій тепер також можуть отримати мешканці окупованих, деокупованих територій або територій, які знаходяться в зоні активних бойових дій.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна. За її словами, ухвалене урядом рішення передбачає, що додаткові грошові виплати від міжнародних організацій можуть також надаватись громадянам, які не мають і не мали статусу внутрішньо переміщених осіб, але проживають:

у деокупованих населених пунктах;

у населених пунктах, які знаходяться у зоні активних бойових дій або постійних обстрілів;

у населених пунктах, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Марина Лазебна зауважила, що вже наприкінці травня заявку на отримання таких грошових виплат можна буде подати через інформаційну платформу єДопомога.

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Дані, які людина вказує у заявці, верифікуватимуться на основі даних з державних реєстрів. Верифіковані заявки передаватимуться міжнародним організаціями, які ухвалюватимуть рішення щодо виплат на основі пріоритетності вразливих категорій отримувачів та наявності коштів для таких виплат.

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Також Кабмін ухвали рішення, яким забезпечується можливість отримати паперовий варіант довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи для тих людей, які подавали заяви через застосунок Дія.

Оскільки були випадки, коли через невірно вказані дані внутрішньо переміщені особи не могли отримати виплату допомоги на проживання, то передбачена можливість коригування помилок у даних, які надаються внутрішньо переміщеною особою.

Завдяки уточненню даних можна буде перерахувати розмір допомоги на проживання, наприклад, якщо людина спершу не вказала, що вона є особою з інвалідністю і отримала 2000 грн на місяць замість 3000 грн.

Також передбачено, що виплачувати допомогу на проживання продовжать переміщеним особам, які подали заявку про знищене або пошкоджене житло до 20 травня поточного року, або які в будь-який час підтвердять відповідний факт документам, виданими органами місцевого самоврядування.