Май, 18 в 12:47

Президент Владимир Зеленский предлагает продлить срок военного положения в Украине.

Соответствующий законопроект №7389 об утверждении указа президента О продлении срока действия военного положения в Украине зарегистрирован в парламенте 18 мая.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7390 О продлении срока проведения общей мобилизации. Его автором также является Владимир Зеленский.

Сейчас смотрят

Текстов обоих законопроектов на сайте Верховной Рады пока нет.

Напомним, военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля — в день начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Сначала оно должно было действовать до 26 марта, но позже его продлили еще на 30 дней – до 25 апреля. 21 апреля Верховная Рада объявила о продлении военного положения до 25 мая.

Согласно украинскому законодательству, военное положение — это особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Он предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы, отпора вооруженной агрессии, устранения угрозы опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.