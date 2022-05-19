Контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона: Веніславський про продовження воєнного стану на 90 днів

Травень, 19 в 10:41

Для будь-якого контрнаступу потрібно набагато більше часу, ніж для оборони від ворога. З цієї причини президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити воєнний стан одразу на три місяці – до кінця серпня 2022 року.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Конституційному Суді України Федір Веніславський зазначив, що після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого вже двічі продовжували воєнний стан в Україні.

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– Ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на тимчасово окупованій території. Перехід у контрнаступ – це складніше завдання, ніж оборона. Тому звільнити всю територію України протягом найближчого місяця навряд чи можливо, – вважає він.

Федір Веніславський зазначив, що є юридична основа відповідного рішення. Коли на території країни запроваджують воєнний стан, то Україна має інформувати ООН про обмеження конституційних прав та свобод людей у цих умовах.

– Щоразу дипломати звертаються до ООН та пояснюють, які обмеження діятимуть. Щоб щомісяця не повторювати цю процедуру, є рішення про продовження воєнного стану на три місяці. Якщо до цього вдасться звільнити Україну, то ми просто його скасуємо, – запевнив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки.

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді затвердити указ про продовження воєнного стану в Україні з 25 травня на 90 днів, тобто майже до кінця серпня.