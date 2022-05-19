Май, 19 в 15:08

Международный комитет Красного Креста начал регистрацию военнопленных, покидающих металлургический завод Азовсталь.

Об этом сообщается в Twitter МККК.

По данным Международного комитета Красного Креста, за последние два дня зарегистрировали сотни украинских военнопленных, покидающих завод Азовсталь.

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– Регистрация военнопленных является важной частью нашей работы. Очень важно, чтобы с ними обращались гуманно и достойно, – сообщает МККК.

Over the last 2 days, we’ve registered hundreds of prisoners of war leaving the Azovstal plant in #Mariupol. Registering POWs is an essential part of our work. It’s critical to ensure they’re accounted for & treated humanely and with dignity. For more—>https://t.co/CPOTDdpRlS — ICRC (@ICRC) May 19, 2022

Ранее в сети появилось видео, на котором видно эвакуацию тяжелобольных защитников Мариуполя из Азовстали.

В американском Институте изучения войны сообщили, что Россия могла согласиться на эвакуацию военных из Азовстали, чтобы ускорить признание Мариуполя взятым. Кроме того, российские власти планируют сравнять Азовсталь с землей.

Источник: МККК

Фото: Мариупольский горсовет