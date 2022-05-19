Красный Крест заявляет о регистрации украинских пленных из Азовстали
Международный комитет Красного Креста начал регистрацию военнопленных, покидающих металлургический завод Азовсталь.
Об этом сообщается в Twitter МККК.
По данным Международного комитета Красного Креста, за последние два дня зарегистрировали сотни украинских военнопленных, покидающих завод Азовсталь.
– Регистрация военнопленных является важной частью нашей работы. Очень важно, чтобы с ними обращались гуманно и достойно, – сообщает МККК.
Over the last 2 days, we’ve registered hundreds of prisoners of war leaving the Azovstal plant in #Mariupol.
Registering POWs is an essential part of our work.
It’s critical to ensure they’re accounted for & treated humanely and with dignity.
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— ICRC (@ICRC) May 19, 2022
Ранее в сети появилось видео, на котором видно эвакуацию тяжелобольных защитников Мариуполя из Азовстали.
В американском Институте изучения войны сообщили, что Россия могла согласиться на эвакуацию военных из Азовстали, чтобы ускорить признание Мариуполя взятым. Кроме того, российские власти планируют сравнять Азовсталь с землей.
Источник: МККК
Фото: Мариупольский горсовет