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Факты / Украина

Красный Крест заявляет о регистрации украинских пленных из Азовстали

Марта Бондаренко, редактор ленты
Азовсталь

Международный комитет Красного Креста начал регистрацию военнопленных, покидающих металлургический завод Азовсталь.

Об этом сообщается в Twitter МККК.

По данным Международного комитета Красного Креста, за последние два дня зарегистрировали сотни украинских военнопленных, покидающих завод Азовсталь.

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– Регистрация военнопленных является важной частью нашей работы. Очень важно, чтобы с ними обращались гуманно и достойно, – сообщает МККК.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно эвакуацию тяжелобольных защитников Мариуполя из Азовстали.

В американском Институте изучения войны сообщили, что Россия могла согласиться на эвакуацию военных из Азовстали, чтобы ускорить признание Мариуполя взятым. Кроме того, российские власти планируют сравнять Азовсталь с землей.

Источник: МККК

Фото: Мариупольский горсовет

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