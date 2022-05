Международный комитет Красного Креста начал регистрацию военнопленных, покидающих металлургический завод Азовсталь.

Об этом сообщается в Twitter МККК.

По данным Международного комитета Красного Креста, за последние два дня зарегистрировали сотни украинских военнопленных, покидающих завод Азовсталь.

Over the last 2 days, we’ve registered hundreds of prisoners of war leaving the Azovstal plant in #Mariupol.

Registering POWs is an essential part of our work.

It’s critical to ensure they’re accounted for & treated humanely and with dignity.

For more—>https://t.co/CPOTDdpRlS

— ICRC (@ICRC) May 19, 2022