Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Восстановление Киевского моста на Черниговщине начнут в ближайшие недели -Тимошенко

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Восстановление Киевского моста на Черниговщине начнут в ближайшие недели -Тимошенко
Фото: Офис президента

В Черниговской области готовятся к восстановлению Киевского моста, который был разрушен авиаударом российской армии в конце марта. Восстановление сооружения проведут в несколько этапов, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что в начале войны именно по Киевскому мосту проводили эвакуацию граждан и завозили гуманитарные грузы. Из-за его разрушения город фактически оказался на грани гуманитарной катастрофы.

— Мост будем восстанавливать. Будет проложена понтонная переправа, как только снизится уровень воды, потому что сейчас это сделать невозможно. Надеюсь, это произойдет через несколько недель. Затем начнется восстановление моста. Уже есть проект, понимание, что за пять месяцев активных работ можно восстановить мост, — сказал Тимошенко.

Сейчас смотрят

Київський міст на Чернігівщині / Фото: Офіс президента

Со временем рядом с Киевским мостом планируют построить еще один. К работе приступят при наличии финансирования.

— Это долгая и сложная работа, но мы должны ее проделать, чтобы черниговцы получили новое, качественное сообщение со столицей, — добавил заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что с начала войны на Черниговщине повредили и взорвали 23 моста и путепровода.

Читайте
В Черниговской области почти 3500 зданий разрушены во время отступления врага - британская разведка

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка