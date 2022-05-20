Восстановление Киевского моста на Черниговщине начнут в ближайшие недели -Тимошенко

Май, 20 в 14:07

В Черниговской области готовятся к восстановлению Киевского моста, который был разрушен авиаударом российской армии в конце марта. Восстановление сооружения проведут в несколько этапов, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что в начале войны именно по Киевскому мосту проводили эвакуацию граждан и завозили гуманитарные грузы. Из-за его разрушения город фактически оказался на грани гуманитарной катастрофы.

— Мост будем восстанавливать. Будет проложена понтонная переправа, как только снизится уровень воды, потому что сейчас это сделать невозможно. Надеюсь, это произойдет через несколько недель. Затем начнется восстановление моста. Уже есть проект, понимание, что за пять месяцев активных работ можно восстановить мост, — сказал Тимошенко.

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Со временем рядом с Киевским мостом планируют построить еще один. К работе приступят при наличии финансирования.

— Это долгая и сложная работа, но мы должны ее проделать, чтобы черниговцы получили новое, качественное сообщение со столицей, — добавил заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что с начала войны на Черниговщине повредили и взорвали 23 моста и путепровода.