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Факти / Україна / Суспільство

На Київщині повністю завершили розмінування

Каріна Зуєва, редакторка розділу Lifestyle
На Київщині повністю завершили розмінування

Розмінування на Київщині повністю завершено. Про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Також він додав, що за дорученням керівника Офісу президента Андрія Єрмака, у Київській області відновлено електропостачання на 100%. Роботи тривали 45 днів замість запланованих 60 днів.

– До відновлюваних робіт було залучено понад тисячу працівників із різних регіонів України. Живлення відновили понад 2 тис. споживачів. Дякую всім працівникам, – сказав Тимошенко.

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Також станом на сьогодні, 20 травня, деокуповано 1 016 населених пунктів, на території яких ведуться роботи з відновлення критичної інфраструктури. Там працюють гуманітарні штаби.

– 702 населені пункти відновили автосполучення завдяки злагодженій роботі дорожних служб, – додав заступник голови Офісу президента.

Водночас він уточнив, що газопостачання відновлено вже на 65% деокупованих територій, електропостачання – у 863 населених пунктах.

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