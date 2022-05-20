Травень, 20 в 15:58

Розмінування на Київщині повністю завершено. Про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Також він додав, що за дорученням керівника Офісу президента Андрія Єрмака, у Київській області відновлено електропостачання на 100%. Роботи тривали 45 днів замість запланованих 60 днів.

– До відновлюваних робіт було залучено понад тисячу працівників із різних регіонів України. Живлення відновили понад 2 тис. споживачів. Дякую всім працівникам, – сказав Тимошенко.

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Також станом на сьогодні, 20 травня, деокуповано 1 016 населених пунктів, на території яких ведуться роботи з відновлення критичної інфраструктури. Там працюють гуманітарні штаби.

– 702 населені пункти відновили автосполучення завдяки злагодженій роботі дорожних служб, – додав заступник голови Офісу президента.

Водночас він уточнив, що газопостачання відновлено вже на 65% деокупованих територій, електропостачання – у 863 населених пунктах.