Враг пытался перерезать ключевую трассу на Бахмут, но безуспешно — Кириленко

Враг пытался перерезать ключевую трассу на Бахмут, но это ему не удалось.

Об этом сообщает председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Кириленко добавляет, что украинские военные также освободили один населенный пункт.

— По состоянию на сейчас на линии фронта обстрелы. Это Авдеевка, Очеретовская община, Марьинка, Красногоровка, Торецк, шесть ракетных и бомбовых ударов по Бахмуту. Враг пытался перерезать основную ключевую трассу на Бахмут, но это ему не удалось, и один из населенных пунктов, из которого он двигался, освобожден, – сказал он.