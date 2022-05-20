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Факты / Украина

Нам удалось отобрать у России стратегическую инициативу — Залужный

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Нам удалось отобрать у России стратегическую инициативу — Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заявляет, что Украине удалось отобрать у России стратегическую инициативу.

Об этом он заявил на заседании Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников штабов) в формате Украины.

— Нам удалось отобрать у противника стратегическую инициативу, нанести критические потери, заставить отказаться от главной цели – захват города Киева. Сегодня мы не только ведем оборону. Нами проведен ряд успешных контрнаступательных действий. Удалось разблокировать Харьков и Николаев, ведутся бои на Херсонском направлении, – говорит Залужный.

Также он добавил, что ВСУ уничтожили флагманский крейсер Москва, нанесли поражение еще трем мощным кораблям, являющимся основой Черноморского флота РФ.

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– Но россияне поддерживают высокую интенсивность ракетных обстрелов, в среднем 10-14 баллистических и крылатых ракет в сутки. Это угроза не только Украине, но и странам-членам НАТО. Ведь любая такая ракета несет 400-600 кг тротила. Поэтому важно укреплять противоракетную оборону, – подчеркнул он.

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Источник: Генштаб ВСУ

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