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Факти / Україна / Суспільство

Ворог намагався перерізати ключову трасу на Бахмут, але безуспішно – Кириленко

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
війна в Україні

Ворог намагався перерізати ключову трасу на Бахмут, але йому це не вдалося.

Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Кириленко додає, що українські військові також звільнили один населений пункт.

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– Станом на зараз на лінії фронту обстріли. Це Авдіївка, Очеретівська громада, Мар’їнка, Красногорівка, Торецьк, шість ракетних та бомбових ударів по Бахмуту. Ворог намагався перерізати основну ключову трасу на Бахмут, але це йому не вдалося, і один з населених пунктів, з якого він рухався, звільнено, – сказав він.

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