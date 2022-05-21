Остался только камень: в Николаеве “исчез” памятник Александру Пушкину
В Николаеве “таинственно исчез” с постамента памятник российскому поэту Александру Пушкину, который был установлен в Пушкинском сквере на пересечении улиц Пушкинской и Набережной.
Памятник был демонтирован в субботу, 21 мая, около 4.00. Демонтаж произошел с помощью автокрана. Отлитого из бронзы Пушкина сняли с гранитного постамента и увезли в неизвестном направлении.
О том, что памятник Пушкину демонтируют раньше, нигде информации не было.
Этот памятник Пушкину в Николаеве был установлен в 1988 году. Автором выступил николаевский скульптор Юрий Макушин.
Памятник представляет собой бронзовую скульптуру 25-летнего Александра Пушкина на гранитном постаменте.
В конце апреля памятник Александру Пушкину был демонтирован в Чернигове. Бюст российскому поэту, расположенному на Валу возле Спасо-Преображенского собора передали в исторический музей.
Фото: Даниил Слиж