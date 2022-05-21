Лишився тільки камінь: у Миколаєві “зник” пам’ятник Олександру Пушкіну
У Миколаєві “таємничо зник” з постаменту пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну, який було встановлено у Пушкінському сквері на перетині вулиць Пушкінської та Набережної.
Пам’ятник демонтували у суботу, 21 травня, близько 4.00. Демонтаж стався за допомогою автокрана. Відлитого з бронзи Пушкіна зняли з гранітного постаменту та відвезли у невідомому напрямку.
Про те що пам’ятник Пушкіну демонтують раніше ніде інформації не було.
Цей пам’ятник Пушкіну у Миколаєві встановили у 1988 році. Автором виступив миколаївський скульптор Юрій Макушин.
Пам’ятник являє собою бронзову скульптуру 25-річного Олександра Пушкіна на гранітному постаменті.
Наприкінці квітня пам’ятник Олександру Пушкіну демонтували у Чернігові. Бюст російському поету, який був розташований на Валу біля Спасо-Преображенського собору передали до історичного музею.
Фото: Данило Слиж