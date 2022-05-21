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Лишився тільки камінь: у Миколаєві “зник” пам’ятник Олександру Пушкіну

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
пам'ятник Пушкіну у Миколаєві

У Миколаєві “таємничо зник” з постаменту пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну, який було встановлено у Пушкінському сквері на перетині вулиць Пушкінської та Набережної.

у Миколаєві зник Пушкін

Фото: Данило Слиж

Пам’ятник демонтували у суботу, 21 травня, близько 4.00. Демонтаж стався за допомогою автокрана. Відлитого з бронзи Пушкіна зняли з гранітного постаменту та відвезли у невідомому напрямку.

Про те що пам’ятник Пушкіну демонтують раніше ніде інформації не було.

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Цей пам’ятник Пушкіну у Миколаєві встановили у 1988 році. Автором виступив миколаївський скульптор Юрій Макушин.

Пам’ятник являє собою бронзову скульптуру 25-річного Олександра Пушкіна на гранітному постаменті.

Наприкінці квітня пам’ятник Олександру Пушкіну демонтували у Чернігові. Бюст російському поету, який був розташований на Валу біля Спасо-Преображенського собору передали до історичного музею.

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Фото: Данило Слиж

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