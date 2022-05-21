Травень, 21 в 19:58

На території Донецької області був змінений період, протягом якого діє комендантська година.

Про це у своєму каналі в Telegram повідомив глава Донецької обласної державної адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

Так, з понеділка, 23 травня, на території Донецької області комендантська година триватиме з 21.00 до 05.00.

Зараз дивляться

Крім заборони перебувати на вулиці в цей час військова адміністрація просить дотримуватися спеціального режиму світломаскування.

– Закликаю всіх дотримуватися встановлених правил — це питання особистої та громадської безпеки, — наголосив Павло Кириленко.

Раніше тривалість комендантської години з 18 травня була змінена в Сумській області. Так, мешканцям Сумщини слід враховувати, що з 22.00 до 5.00 триватиме постійний режим спеціального пересування містом.

Фото: Павло Кириленко

Джерело: Павло Кириленко