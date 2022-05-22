Май, 22 в 17:54

Враг продолжает обстреливать приграничные районы Черниговской области. Об этом сообщает Оперативное командование Север.

Сегодня около 15: 45 очевидцы зафиксировали шесть ударов по пограничным районам Черниговщины с территории РФ.

В ОК Север предположили, что вероятно удары осуществлялись с оружия АГС в район населенного пункта Сеньковка.

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Сообщается, что потерь среди личного состава и техники нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 88-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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