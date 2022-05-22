Россияне обстреляли приграничные районы Черниговщины — ОК Север
Фото: Минобороны
Враг продолжает обстреливать приграничные районы Черниговской области. Об этом сообщает Оперативное командование Север.
Сегодня около 15: 45 очевидцы зафиксировали шесть ударов по пограничным районам Черниговщины с территории РФ.
В ОК Север предположили, что вероятно удары осуществлялись с оружия АГС в район населенного пункта Сеньковка.
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Сообщается, что потерь среди личного состава и техники нет.
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