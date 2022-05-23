Укрпочта запускает в продажу следующую военную марку: где можно купить

Май, 22 в 23:49

Завтра Укрпочта запускает в продажу марку Русский военный корабль…Все! ее первый экземпляр с 14.00 можно будет купить в 1,5 тыс. отделениях почты.

Об этом сообщил генеральный директор компании Укрпочта Игорь Смелянский в эфире информационного телемарафона.

— Завтрашний день выбран не случайно, потому что именно завтра в Украине будут отмечать День морской пехоты. Кроме того, завтра ровно 40 дней, как утонул крейсер Москва. Поэтому, нам показалось, что это очень символично, так отметить,- сказал он.

По словам Смелянского, марка Русский военный корабль…Все! выпускается тиражом 5 млн. штук.

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— Только на первую неделю мы предоставляем отделениям почты 1 млн. штук и потом будем еще добавлять. Также, откроется пять интернет-площадок, где можно будет приобрести марку, включительно с двумя международными, — рассказал он.

Глава Укрпочты отметил, что по результатам всеукраинского голосования, почта сразу начинает работу над маркой Доброго вечера! Мы из Украины.

— Проголосовали 650 тыс. человек и победителем стала тема Доброго вечера! Мы из Украины, второе место по теме Песик Патрон из ГСЧС, — сообщил Смелянский.

Он анонсировал, что кроме того начнется работа над следующей маркой, которая будет посвящена победителю музыкального конкурса Евровидение-2022.