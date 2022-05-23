Укрпошта запускає у продаж наступну військову марку: де можна купити

Травень, 22 в 23:49

Завтра Укрпошта запускає у продаж марку Русскій воєнний корабль … Всьо!, її перший екземпляр з 14.00 можна буде придбати у 1,5 тис. відділеннях пошти.

Про це повідомив генеральний директор компанії Укрпошта Ігор Смілянський в ефірі інформаційного телемарафону.

– Завтрашній день обраний не випадково, тому що саме завтра в Україні відзначатимуть День морської піхоти. Крім того, завтра рівно 40 днів, як потонув крейсер Москва. Тому, нам здалося, що це дуже символічно, так відзначити,- сказав він.

За словами Смілянського, марка Русскій воєнний корабль … Всьо! випускається тиражем 5 млн. штук.

Зараз дивляться

– Тільки на перший тиждень ми надаємо відділенням пошти 1 млн. штук і потім будемо ще додавати. Також, відкриється п’ять інтернет-майданчиків, де можна буде придбати марку, включно з двома міжнародними, – розповів він.

Очільник Укрпошти зазначив, що за результатами всеукраїнського голосування, пошта одразу починає роботу над маркою Доброго вечора! Ми з України.

– Проголосували 650 тис. людей і переможцем стала тема Доброго вечора! Ми з України, друге місце за темою Песик Патрон з ДСНС, – повідомив Смілянський.

Він анонсував, що крім того розпочнеться робота над наступною маркою, яка буде присвячена переможцю музичного конкурсу Євробачення-2022.