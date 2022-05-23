Май, 23 в 13:01

Печерский райсуд Киева признал российского военного Вадима Шишимарина виновным в убийстве мирного жителя Сумской области.

Об этом сообщают Факты ICTV.

Так, суд признал Шишимарина виновным по части 2 статьи 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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Мужчина получил пожизненное заключение.

На судебном заседании Шишимарин еще раз признал свою вину и заявил, что искренне раскаивается в совершенном. Его адвокаты также отмечали, что российский военный формально выполнял приказ и не имел преступного намерения убить человека.

В настоящее время защитники Вадима Шишимарина заявили, что подадут апелляцию на решение суда.

Напомним, что 21-летний сержант четвертой танковой Кантемировской дивизии Московской области Вадим Шишимарин обвинялся в том, что 28 февраля 2022 года убил 62-летнего жителя села Чупаховка Сумской области. Мужчина умер на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.

По информации следствия, перед убийством колонну, в которой ехал Шишимарин, разбили украинские военные. Убегая, он и еще четверо оккупантов обстреляли из автоматов частный автомобиль и угнали его. На машине российские военные въехали в село.

По дороге они заметили мужчину, который шел домой и разговаривал по телефону. Один из военных приказал Шишимарину убить гражданского, чтобы тот не уведомил о них ВСУ. Шишимарин исполнил приказ – мужчину застрелил в голову.

Первое заседание суда по делу Шишимарина состоялось 13 мая. Впоследствии российский военный признал свою вину в умышленном убийстве мирного жителя.