С 24 февраля сторонников владения оружием стало вдвое больше – опрос

Май, 23 в 18:34

С начала полномасштабного вторжения России среди украинцев более чем вдвое возросло количество поддерживающих предоставление гражданам права на владение огнестрельным оружием и боеприпасами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг 16 мая по заказу общественной инициативы Украинский арсенал свободы.

В частности, одобрительно относятся к такой инициативе 58% опрошенных, против – 39%.

Социологи говорят, что впервые за историю исследования этого вопроса количество сторонников идеи превысило количество противников: в 2018-2021 годах ее поддерживали около четверти, не поддерживали – более 70%.

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Кстати, сторонников предоставления оружия гражданам больше в центральных регионах, среди молодежи и людей среднего возраста, а также мужчин.

По данным опроса, 61% респондентов считают, что массовое вооружение граждан будет способствовать укреплению обороноспособности Украины, еще 36% придерживаются противоположного мнения.

Вполне естественно, что до 24 февраля около 80% украинцев вообще не испытывали необходимости во владении огнестрельным оружием, однако на сегодня треть из них изменила мнение.

Среди тех, кто хочет иметь оружие, большинство (70%) хотели бы иметь одну единицу оружия, 21% – две, 9% – три и более, предпочитая пистолеты (57%), автоматы (48%) и ружья (18%) .

Социологическая группа Рейтинг 16 мая опросила 1 000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,5%.