З 24 лютого прихильників володіння зброєю стало вдвічі більше – опитування

Травень, 23 в 18:34

З початку повномасштабного вторгнення Росії серед українців більш ніж удвічі зросла кількість тих, хто підтримує надання громадянам права на володіння вогнепальною зброєю та боєприпасами. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг 16 травня на замовлення громадської ініціативи Український арсенал свободи.

Зокрема, схвально ставляться до такої ініціативи 58% опитаних, проти – 39%.

Соціологи кажуть, що вперше за історію дослідження цього питання кількість прихильників ідеї перевищила кількість противників: у 2018-2021 роках її підтримували близько чверті, не підтримували – більше 70%.

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До речі, прихильників надання зброї громадянам більше у центральних регіонах, серед молоді та людей середнього віку, а також серед чоловіків.

За даними опитування, 61% респондентів вважають, що масове озброєння громадян сприятиме зміцненню обороноздатності України, ще 36% мають протилежну думку.

Цілком природно, що до 24 лютого близько 80% українців взагалі не відчували необхідності у володінні вогнепальною зброєю, проте на сьогодні третина з них змінила думку.

Серед тих, хто хоче мати зброю, більшість (70%) хотіли б мати одну одиницю зброї, 21% – дві, 9% – три і більше, надаючи перевагу пістолетам (57%), автоматам (48%) та рушницям (18%).

Соціологічна група Рейтинг 16 травня опитала 1 000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,5%.