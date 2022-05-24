Май, 24 в 14:06

За совершение военных преступлений в Украине перед судом предстанут еще 48 российских военнослужащих. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Она отметила, что у Украины есть список из около 600 подозреваемых в причастности к военным преступлениям.

— Мы уже возбудили около 13 тыс. дел, связанных только с военными преступлениями. По этой категории объявлено о подозрении 49 человек.

Два дела в отношении трех подозреваемых уже на рассмотрении судов.

Сейчас смотрят

23 мая суд вынес первый приговор российскому оккупанту за совершение военных преступлений в Украине. Печерский районный суд Киева признал россиянина Вадима Шишимарина виновным в убийстве мирного жителя Сумской области.

Шишимарин был приговорен к пожизненному сроку. Суд признал его виновным по части 2 статьи 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).