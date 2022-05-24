Травень, 24 в 14:06

За скоєння воєнних злочинів в Україні перед судом постануть ще 48 російських військовослужбовців. Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Вона зазначила, що Україна має список із близько 600 підозрюваних у причетності до воєнних злочинів.

— Ми вже порушили близько 13 тис. справ, пов’язаних лише з воєнними злочинами. За цією категорією оголошено про підозру 49 особам.

Дві справи щодо трьох підозрюваних уже перебувають на розгляді судів.

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23 травня суд виніс перший вирок російському окупанту за скоєння воєнних злочинів в Україні. Печерський районний суд Києва визнав росіянина Вадима Шишимаріна винним у вбивстві мирного жителя Сумської області.

Шишимаріна засудили до довічного терміну. Суд визнав його винним за частиною 2 статті 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).