Май, 25 в 15:06

Все украинские дети, независимо от их местонахождения, обязательно получат свидетельства о полном общем среднем образовании, заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

По его словам, если дети вместе с родителями выехали за границу Украины и не могут связаться со своей школой, тогда они могут присоединиться к другому дистанционному учебному заведению, которое предоставляет услуги на территории Украины. Тогда эта школа будет заказывать свидетельства.

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– Все дети получат свидетельства. Это делает школа и руководство школ. Проблем с этим быть не должно, — подчеркнул глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования.

По статистике, около 80% детей школьного возраста, уехавших за границу, продолжают обучение дистанционно в тех школах, в которых они учились.

Сергей Бабак напомнил, что в 2022 году абитуриенты сдают Национальный мультипредметный тест, который будет охватывать три дисциплины: украинский язык, математику и историю Украины. Его можно написать не в один день, а в течение нескольких сессий.

— Пока запланировано три сессии. Это 28 дней, когда можно будет сдавать тест. Не успел в один день, не успел записаться, находился за границей, не успел доехать до центра тестирования – записывайся на следующий день или в другой, – подчеркнул Бабак.

Свидетельство о полном среднем образовании можно будет получить за границей, однако это вопрос времени и логистики. По его словам, физически не удастся сделать электронную версию свидетельства в мобильном приложении Дія, но это может произойти уже со следующего года.