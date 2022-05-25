Травень, 25 в 15:06

Всі українські діти, незалежно від їхнього місцеперебування, обов’язково отримають свідоцтва про повну загальну середню освіту, заявив глава Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, якщо діти разом з батьками виїхали за державний кордон України та не можуть зв’язатися зі своєю школою, тоді вони можуть долучитися до іншого дистанційного навчального закладу, який надає послуги на території України. Тоді ця школа замовлятиме для них свідоцтва.

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– Усі діти отримають свідоцтва. Це робить школа та керівництво шкіл. Проблем з цим бути не повинно, – наголосив глава Комітету Верховної Ради з питань освіти.

За статистикою, близько 80% дітей шкільного віку, які виїхали за кордон, продовжують навчання дистанційно у тих школах, в яких вони навчалися.

Сергій Бабак нагадав, що цьогоріч вступники 2022 складають Національний мультипредметний тест, який охоплюватиме три дисципліни: українську мову, математику та історію України. Його можна написати не в один день, а протягом декількох сесій.

– Поки що заплановано три сесії. Це 28 днів, коли можна буде складати тест. Не встиг в один день, не встиг записатися, перебував за кордоном, не встиг доїхати до центру тестування – записуйся на наступний день або в інший, – наголосив Бабак.

Свідоцтво про повну загальну середню освіту можна буде отримати за кордоном, однак це питання часу та логістики. За його словами, фізично не вдасться зробити електронну версію свідоцтва у мобільному додатку Дія, але це може відбутися вже з наступного року.