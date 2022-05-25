Май, 25 в 18:00

Чтобы уменьшить расходы на электроэнергию, все больше потребителей переходят на зонные тарифы. То есть это отдельные тарифы на электроэнергию для дневных и ночных периодов суток.

Особенности тарифа день/ночь и как его подключить — читайте в нашем материале.

Что такое зонные тарифы

Это тарифы, дифференцированные по периодам времени. В Украине они есть двух вариантов — двухзонный и трехзонный. Соответственно, двухзонный делит сутки на два периода (день/ночь), а трехзонный — на три (ночь/пиковый/полупиковый).

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Двухзонная дифференцировка:

50% фиксированной цены — с 23.00 до 7.00 — 0,72 грн/кВт-ч и 0,84 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч и свыше 250 кВт-ч соответственно;

— 0,72 грн/кВт-ч и 0,84 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч и свыше 250 кВт-ч соответственно; 100% фиксированной цены — с 7.00 до 23.00 — 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч и свыше 250 кВт-ч соответственно;

Трехзонная дифференцировка:

150% фиксированной цены — с 8.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00 (часы максимальной нагрузки) — 2,16 грн/кВт-ч и 2,25 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч и свыше 250 кВт-ч соответственно;

и 2,25 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч и свыше 250 кВт-ч соответственно; 100% фиксированной цены — с 7.00 до 8.00, с 11.00 до 20.00 и с 22.00 до 23.00 (полупиковый период) — 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч и свыше 250 кВт-ч соответственно;

и 1,68 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч и свыше 250 кВт-ч соответственно; 40% от фиксированной цены — с 23.00 до 7.00 — 0,576 грн/кВт-ч и 0,672 грн/кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч и свыше 250 кВт-ч соответственно.

Делить сутки на такие зоны очень выгодно, поскольку ночной тариф на электроэнергию в Украине как минимум вдвое дешевле, чем базовая ставка.

Поэтому подключив тариф день/ночь можно перенести большую часть собственного потребления электроэнергии на период с 23.00 до 7.00 и сэкономить четверть на оплате счетов за электричество.

Как подключить тариф день/ночь

Для этого необходимо заменить счетчик. С целью перехода на многотарифный учет электрической энергии необходимо обратиться в группу обслуживания клиентов регионального облэнерго по месту жительства и подать заявление.

Специалисты помогут выбрать тип электросчетчика, подготовят договор о предоставлении услуг и объявят общую стоимость услуг (стоимость счетчика, его замена, транспортные расходы).

Оплата за замену счетчика на многотарифный учет осуществляется средствами потребителя.

После подписания договора специалисты приедут к вам, заменят счетчик и внесут изменения в договор. С момента установки нового электросчетчика, вы автоматически перейдете на соответствующий тариф.