Май, 27 в 16:25

Во время войны в Украине, российская армия использует оружие, запрещенное по нормам международного гуманитарного права. Применение зажигательных боеприпасов не стало исключением.

Использование этого оружия против Украины задокументировано еще в 2014 году, во время войны на Донбассе.

Что такое зажигательные снаряды и принцип их действия — читайте в материале Фактов ICTV.

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Что такое зажигательное оружие

К этому оружию относят зажигательные вещества и средства их боевого применения.

Оно предназначено для уничтожения личного состава, повреждения вооружения и военной техники, сооружений и других объектов.

— К зажигательному оружию относят снаряды, зажигательные бомбы, реактивные снаряды. Принцип действия каждой из них зависит от системы из которой снаряды были выпущены, — отмечает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

К современным зажигательным веществам относят: зажигательные смеси на основе нефтепродуктов, металлизированные зажигательные смеси, термит и термитные составы, обычный (белый) и пластифицированный фосфор, электрон, щелочные металлы, а также смесь, которая самовоспламеняется в воздухе.

Зажигательные снаряды предназначены для поражения живой силы и техники противника путем создания сильного пожара, а также непосредственным попаданием.

Главные характеристики

Зажигательный снаряд дистанционного действия состоит из корпуса, привинтовой головки, зажигательных элементов (металлических оболочек, заполненных зажигательными веществами), диафрагмы, выбивного заряда и дистанционного взрывателя (трубки).

В полете форс огня от детонатора, через определенный промежуток времени, зажигает элементы и выбивной заряд.

Пороховые газы выбивного заряда срывают головку и с большой скоростью выбрасывают воспалительные элементы (температура горения до 3000 °С).

Действие зажигательного снаряда похоже на фейерверк. Когда снаряд разрывается в воздухе, из него вылетают множество мелких ярких частиц, которые медленно падают на землю.

Наиболее распространенными воспламеняющимися веществами на основе нефтепродуктов являются напалмы. Их получают путем добавления к жидкому топливу, чаще всего к бензину.

Напалмы обладают способностью легко воспламеняться и нагреваться до температуры 1200ºС. Падая на землю, они прилипают к поверхностям различных объектов, горят при доступе кислорода и трудно поддаются тушению.

Зажигательные боеприпасы 9М22С

В своем вооружении РФ имеет и использует против Украины зажигательные боеприпасы 9М22С из реактивных систем залпового огня.

Он был создан на базе осколочно-фугасного 9М22У снаряда 1971 НПО Сплав. Основное отличие 9М22С от базового снаряда — установка зажигательной боевой части.

Технические характеристики 9М22С:

Масса: 65,615 кг;

Масса боеголовки: 17,8 кг;

Длина: 2970 мм;

Количество зажигательных элементов: 180;

Детонатор: контактный или таймер (обычно ТМ-120 или ГДТ-90);

Масса взрывателя: ТМ-120 — 0,97 кг; ГДТ-90 — 0,95 кг;

Максимальная дальность: 19,89 км

Зажигательные элементы изготовлены из магниевого сплава МЛ-5, имеют форму шестигранной призмы, заполнены пиротехнической смесью. Длительность горения каждого элемента составляет не менее двух минут.

Эффект от этих воспламеняющихся и осветительных боеприпасов часто путают с фосфорными.

— Человек, который не специализируется на этой теме, может спутать действие зажигательных боеприпасов с фосфорными. Принцип их очень похож на первый взгляд, но работают они по разному. У фосфорных боеприпасов больше круг поражения. Их используют для боевого уничтожения крупного объекта. Фосфорные более опасны, потому что могут поразить большую площадь, даже те объекты, которые не были главной целью. Зато зажигательные бьют точечно хотя они не выборочные, невозможно точно рассчитать куда они попадут, — говорит Коваленко.

Применение в Украине

Применение зажигательных боеприпасов в Украине задокументировано еще в 2014 году.

В конце июля 2014 года на востоке Украины были обнаружены обгоревшие капсулы от снаряда 9М22С, которые содержали зажигательную смесь.

14 августа 2014 года местные жители в Иловайске, сообщали, что слышали несколько взрывов с необычным звуком в быстрой последовательности и нечто похожее на гигантский фейерверк, который превратился в огненные шары, падающие с неба.

В 2022 году эти боеприпасы применялись врагом в районе Попасной и в Мариуполе.