Май, 23 в 14:18

Для укрепления военного потенциала Россия привлекла к сотрудничеству несколько десятков экспертов из Сирии. Их пригласили для изготовления опасных бочковых бомб.

Речь идет о более 50 сирийских специалистов: они якобы должны обучать россиян применять бочковые бомбы в войне на территории Украины, пишет газета Guardian.

Что известно о бочковых бомбах, их назначении и главных характеристиках — читайте в материале.

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Что такое бочковая бомба

Это самодельная неуправляемая бомба, которую иногда называют летающим самодельным взрывным устройством (СВУ).

Обычно они изготавливаются из большого бочкообразного металлического контейнера, который наполняют взрывчатыми веществами — нефтепродуктами, химикатами или шрапнелью.

Готовую бомбу сбрасывают с самолетов или вертолетов. Начиненные взрывчаткой и металлоломом, они имеют похожий эффект как от осколочной бомбы.

Бочковые бомбы дешевые в производстве, потенциально стоят от $200-300. Сбросить их можно с любого военного самолета.

Бочка может содержать не только взрывчатое вещество, но и металлическую шрапнель — гайки, болты или даже химические вещества.

Из-за своей непредсказуемости СВУ несет разрушительные последствия, в частности, для населенных пунктов и мирного населения.

— Бочковые бомбы — это старое грубое оружие, не имеющее тактической ценности. Это чистое оружие террора, направленное на максимальное уничтожение гражданских территорий с целью нанесения серьезного ущерба имуществу и убийства мирного населения. Они дешевые и могут быть изготовлены внутри страны, загружая сотни килограммов пороха и другого взрывного материала в крупные бочкообразные канистры, — отмечает генеральный директор Дубайского Института военного анализа Ближнего Востока и Персидского залива Риад Кахваджи.

Принцип действия

Прежде чем сбросить ее на намеченную цель, солдаты в самолете поджигают запал ствольной бомбы. После чего бомбу сбрасывают. Летит она непредвиденно, поэтому рассчитать точное место падения невозможно.

— Бочковые бомбы — это зажигательные бомбы, которые содержат легковоспламеняющийся материал, похожий на напалм, или могут быть забиты гвоздями и запущены с воздуха или с пусковой установки, — отмечает заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Ранее военным необходимо было рассчитать примерное время падения, ведь бомба могла сдетонировать в воздухе, а не на земле.

Сегодня же бочковые бомбы более усовершенствованы. Они имеют ударные предохранители и стабилизационные ребра. То есть бомба разрывается именно во время контакта с землей или зданием.

Одна такая бомба может вызвать сильный, разрушительный взрыв. Обычно их сбрасывают на города, чтобы вызвать большое разрушение зданий и жертв среди мирного населения.

Ранее они также имели меньший вес — 45-150 кг, тогда как новые версии варьируются от 454 кг до 1 т.

Применение

Их использовали в течение войны в Сирии, но президент страны Башар Асад отрицал такие атаки против населения. В декабре 2013 года Россия отказалась поддержать в Совете Безопасности ООН текст, который осуждал бы президента Сирии Башара Асада за совершение таких жестоких нападений на гражданские районы.

Также их применяли во Вьетнаме во время арабо-израильской войны 1948 года. ВПС Израиля сбросили бочковые бомбы на город Саффурия во время операции Декель.

В Израиле бочковые бомбы сбросили военные США, чтобы разжечь лесные пожары и выгнать вьетконгских партизан в лесу У Мин.

А в Хорватии бочковые бомбы были использованы хорватскими войсками против сербских войск во время битвы за Вуковар, где они были сброшены с сельскохозяйственных самолетов Ан-2.

На Шри-Ланке 210-литровые чугунные бочки, наполненные взрывчаткой, резиной и опилками, были использованы против жилых районов, уничтожив одновременно 20 домов в регионе Джафна.

В Судане бочковые бомбы были наполнены гвоздями и сброшены на повстанцев в Южном Судане и Дарфуре.

Правовое использование

Бочковые бомбы относят к зажигательным устройствам, которые запрещены для использования против гражданского населения в соответствии с условиями Конвенции ООН о запрещении или ограничении использования конкретных видов обычного оружия.

Организация по защите прав человека настаивает, что использование этого оружия является военным преступлением.