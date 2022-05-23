Дешевая в производстве, разрушительная в применении: что такое бочковая бомба
Для укрепления военного потенциала Россия привлекла к сотрудничеству несколько десятков экспертов из Сирии. Их пригласили для изготовления опасных бочковых бомб.
Речь идет о более 50 сирийских специалистов: они якобы должны обучать россиян применять бочковые бомбы в войне на территории Украины, пишет газета Guardian.
Что известно о бочковых бомбах, их назначении и главных характеристиках — читайте в материале.
Что такое бочковая бомба
Это самодельная неуправляемая бомба, которую иногда называют летающим самодельным взрывным устройством (СВУ).
Обычно они изготавливаются из большого бочкообразного металлического контейнера, который наполняют взрывчатыми веществами — нефтепродуктами, химикатами или шрапнелью.
Готовую бомбу сбрасывают с самолетов или вертолетов. Начиненные взрывчаткой и металлоломом, они имеют похожий эффект как от осколочной бомбы.
Бочковые бомбы дешевые в производстве, потенциально стоят от $200-300. Сбросить их можно с любого военного самолета.
Бочка может содержать не только взрывчатое вещество, но и металлическую шрапнель — гайки, болты или даже химические вещества.
Из-за своей непредсказуемости СВУ несет разрушительные последствия, в частности, для населенных пунктов и мирного населения.
— Бочковые бомбы — это старое грубое оружие, не имеющее тактической ценности. Это чистое оружие террора, направленное на максимальное уничтожение гражданских территорий с целью нанесения серьезного ущерба имуществу и убийства мирного населения.
Они дешевые и могут быть изготовлены внутри страны, загружая сотни килограммов пороха и другого взрывного материала в крупные бочкообразные канистры, — отмечает генеральный директор Дубайского Института военного анализа Ближнего Востока и Персидского залива Риад Кахваджи.
Принцип действия
Прежде чем сбросить ее на намеченную цель, солдаты в самолете поджигают запал ствольной бомбы. После чего бомбу сбрасывают. Летит она непредвиденно, поэтому рассчитать точное место падения невозможно.
— Бочковые бомбы — это зажигательные бомбы, которые содержат легковоспламеняющийся материал, похожий на напалм, или могут быть забиты гвоздями и запущены с воздуха или с пусковой установки, — отмечает заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Ранее военным необходимо было рассчитать примерное время падения, ведь бомба могла сдетонировать в воздухе, а не на земле.
Сегодня же бочковые бомбы более усовершенствованы. Они имеют ударные предохранители и стабилизационные ребра. То есть бомба разрывается именно во время контакта с землей или зданием.
Одна такая бомба может вызвать сильный, разрушительный взрыв. Обычно их сбрасывают на города, чтобы вызвать большое разрушение зданий и жертв среди мирного населения.
Ранее они также имели меньший вес — 45-150 кг, тогда как новые версии варьируются от 454 кг до 1 т.
Применение
Их использовали в течение войны в Сирии, но президент страны Башар Асад отрицал такие атаки против населения. В декабре 2013 года Россия отказалась поддержать в Совете Безопасности ООН текст, который осуждал бы президента Сирии Башара Асада за совершение таких жестоких нападений на гражданские районы.
Также их применяли во Вьетнаме во время арабо-израильской войны 1948 года. ВПС Израиля сбросили бочковые бомбы на город Саффурия во время операции Декель.
В Израиле бочковые бомбы сбросили военные США, чтобы разжечь лесные пожары и выгнать вьетконгских партизан в лесу У Мин.
А в Хорватии бочковые бомбы были использованы хорватскими войсками против сербских войск во время битвы за Вуковар, где они были сброшены с сельскохозяйственных самолетов Ан-2.
На Шри-Ланке 210-литровые чугунные бочки, наполненные взрывчаткой, резиной и опилками, были использованы против жилых районов, уничтожив одновременно 20 домов в регионе Джафна.
В Судане бочковые бомбы были наполнены гвоздями и сброшены на повстанцев в Южном Судане и Дарфуре.
Правовое использование
Бочковые бомбы относят к зажигательным устройствам, которые запрещены для использования против гражданского населения в соответствии с условиями Конвенции ООН о запрещении или ограничении использования конкретных видов обычного оружия.
Организация по защите прав человека настаивает, что использование этого оружия является военным преступлением.