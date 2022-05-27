Травень, 27 в 16:25

Під час війни в Україні, російська армія використовує зброю, заборонену за нормами міжнародного гуманітарного права. Застосування запальних боєприпасів не стало виключенням.

Використання цієї зброї проти України задокументовано ще у 2014 році, під час війни на Донбасі.

Що таке запалювальні снаряди та принцип їх дії – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Що таке запалювальна зброя

Під цією зброєю розуміють запалювальні речовини і засоби їх бойового застосування.

Вона призначена для знищення особового складу, ушкодження озброєння та військової техніки, споруд та інших об’єктів.

– До запалювальної зброї відносять снаряди, запалювальні бомби, реактивні снаряди. Принцип дії кожної з них залежить від системи з якої снаряди були випущені, – зазначає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

До сучасних запалювальних речовин відносять: запалювальні суміші на основі нафтопродуктів, металізовані запалювальні суміші, терміт і термітні суміші, звичайний (білий) і пластифікований фосфор, електрон, лужні метали, а також суміш, яка самозаймається в повітрі.

Запалювальні снаряди призначені для ураження живої сили та техніки противника шляхом створення сильної пожежі, а також безпосереднім попаданням.

Головні характеристики

Запалювальний снаряд дистанційної дії складається з корпусу, пригвинтової головки, запалювальних елементів (металевих оболонок, заповнених запалювальними речовинами), діафрагми, вибивного заряду і дистанційного підривника (трубки).

У польоті форс вогню від детонатора через певний проміжок часу запалює елементи і вибивний заряд.

Порохові гази вибивного заряду зривають головку і з великою швидкістю викидають запальні елементи (температура горіння до 3000 °С).

Дія запалювального снаряду схожа на феєрверк. Коли снаряд розривається у повітрі, з нього вилітають безліч дрібних яскравих частинок, які повільно падають на землю.

Найбільш поширеними запалювальними речовинами на основі нафтопродуктів є напалми. Їх одержують шляхом додавання до рідкого палива, найчастіше бензину.

Напалми мають здатність легко займатись і нагріватися до температури 1200ºС. Падаючи на землю, вони прилипають до поверхонь різних об’єктів, горять при доступі кисню і важко піддаються гасінню.

Запалювальні боєприпаси 9М22С

У своєму озброєнні РФ має та використовує проти України запалювальні боєприпаси 9М22С з реактивних систем залпового вогню.

Він був створений на базі осколково-фугасного 9М22У снаряда 1971 НВО Сплав. Основна відмінність 9М22С від базового снаряда — встановлення запалювальної бойової частини.

Технічні характеристики 9М22С:

Маса: 65,615 кг;

Маса боєголовки: 17,8 кг;

Довжина: 2970 мм;

Кількість запалювальних елементів: 180;

Детонатор: контактний або таймер (зазвичай ТМ-120 або ГДТ-90);

Маса детонатора: ТМ-120 — 0,97 кг; ГДТ-90 — 0,95 кг;

Максимальна дальність: 19,89 км.

Запалювальні елементи виготовлені з магнієвого сплаву МЛ-5, мають форму шестигранної призми, заповнені піротехнічною сумішшю. Тривалість горіння кожного елемента становить не менше двох хвилин.

Ефект від цих запалюваних та освітлювальних боєприпасів часто плутають з фосфорними.

– Людина, яка не спеціалізується на цій темі, може сплутати дію запалювальних боєприпасів з фосфорними. Принцип їх дуже схожий на перший погляд, але працюють вони по різному. У фосфорних боєприпасів більше коло ураження. Їх використовують для бойового знищення великого об’єкту. Фосфорні більш небезпечні, бо можуть уразити велику площу, навіть ті об’єкти, які не були головною ціллю. Натомість запалювальні б’ють точково. Хоча вони не вибіркові, неможливо точно розрахувати куди вони влучать, – каже Коваленко.

Застосування в Україні

Застосування запалювальних боєприпасів в Україні задокументовано ще у 2014 року.

В кінці липня 2014 року на сході України було виявлено обгорілі капсули від снаряда 9М22С, які містили запальну суміш.

14 серпня 2014 року місцеві жителі в Іловайську, повідомляли, що чули кілька вибухів з незвичайним звуком у швидкій послідовності й щось схоже на гігантський феєрверк, який перетворився на вогняні кулі, що падають з неба.

У 2022 році ці боєприпаси застосовувалися ворогом в районі Попасної та у Маріуполі.