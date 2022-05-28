Били по пальцях, душили та катували: Денісова про звірства РФ проти українських захисників

Травень, 28 в 13:21

Країна-агресор Росія катує та жорстоко поводиться з українськими захисниками, які перебувають у тимчасовому полоні. Більшість наших військових взяли у полон окупанти під Маріуполем. Українським воїнам погрожували вбивством, били та катували.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зазначила, що спочатку наших захисників утримували у підвалах та господарських спорудах. Потім їх етапували до гауптвахти, слідчого ізолятору в Донецьку та виправної колонії №120 на тимчасово окупованій території. Надалі наших військових перевели до слідчих ізоляторів Таганрога і Воронежа.

– Під час етапування українським воїнам замотували очі скотчем, одягали на голову мішок, зв’язували руки мотузками. У полоні українських військовослужбовців катували – погрожували вбивством, били та принижували. З особливою жорстокістю тортури застосовувалися до офіцерського складу Збройних Сил України та бійців загону спеціального призначення Азов, – наголосила Денісова.

Під час допитів українських військовополонених ставили на коліна, били прикладом від автомата по пальцях ніг та відкритих ранах, застосовували плоскогубці, закидали зашморг на шию та душили. Російські військові катували українських захисників електрострумом, били киянкою та ногами.

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Українські військовослужбовці повідомили, що ворожа армія вводила їм невідомі препарати, після чого вони непритомніли та втрачали пам’ять. Окупанти змушували українських солдатів вчити гімн Російської Федерації, історію створення герба та прапора РФ, інакше – застосовували тортури та катування.

Наші жінки-військовополонені, яких утримували у Донецькому СІЗО, розповіли, що у камерах були позбавлені засобів гігієни та можливості помитися. Проти них чинили психологічний тиск – на їхніх очах жорстоко били українських полонених чоловіків, жінок примушували до статевих актів.

Життєво необхідна медична допомога пораненим українським військовослужбовцям не надавалась. Українцям майже не давали воду, лише 1,5 літра на 30-40 осіб, обмежували у харчуванні. На території ОРДО денний раціон складався зі шматка хліба та сала, інколи даючи м’ясо російські військові знущалися та казали, що воно начебто людське.

Уповноважена Верховної Ради наголосила, що злочинними діями Росія порушила права українських військових, гарантовані положеннями статей 17, 19, 20, 21, 22, 24-27, 29-31, 46, 48, 69-71 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Людмила Денісова звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації врахувати факти порушень країною-агресором прав громадян України.