Май, 28 в 13:17

За 80 с лишним дней войны ЗСУ уничтожила 1 251 российский танк. И вот после этого на Донбасс Россия бросает чудо своей технической мысли БМПТ Терминатор, предназначенный именно для защиты танков. Хотя еще до 24 февраля разведданные свидетельствовали, что Терминаторы стягиваются к границе Украины. Но в боях их почему-то никто не видел.

БМПТ Терминатор разработали специально для боев в городской среде, основываясь на опыте чеченской войны. Он предназначен для защиты танков и сохранения жизни пехоте.

Терминатор представляет собой гибрид танка Т-72 и Т-90.

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Вооружение

На БМПТ установлены сдвоенная автоматическая 30-миллиметровая пушка 2А42 с боекомплектом на 850 патронов. Два автоматических гранатомета на основе АГС-17 и 7,62-мм танковый пулемет Калашникова.

Предусмотрены четыре сверхзвуковые противотанковые управляемые ракеты 9М120 Атака с лазерным наведением. Заявленная дальность поражения орудия — до 10 км.

Наведение осуществляется с помощью тепловизионного и лазерного канала, применяется лазерно-лучевая наводка для противотанковых управляемых ракет.

В комплектации также есть система ночного видения и телевизионный канал с распознаванием цели в радиусе до 3,5 км.

Защита

Защита Терминатора — стальная, литая, многослойная комбинированная броня. Ключевая роль выживания машины отводится модулю динамической защиты Реликт.

Предназначена машина для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника, для подавления живой силы, вооруженной гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием, может поражать также танки, БМП, доты и дзоты.

Терминатор — разработка, у которой на Западе нет аналогов. Дешевый и вооруженный до зубов. Так описывают Терминатор в РФ.

Но достоинства БМПТ Терминатор, по словам российских же экспертов издания о технологиях Ferra, весьма спорны. По стоимости Терминатор чуть дешевле танка Т-90 — около $2,3 млн, а недостатков у него море. Их, правда, стараются исправить в новых моделях (всего их создано четыре за несколько лет).

Рассмотрим и мы, что не так с этим Терминатором.

Недостатки

Издание пишет, что:

Ходовая БМПТ имеет те же недостатки, что и в танках: мало скорости. Форсировать водные преграды не может. Двигатель заменить в полевых условиях сложно.

Экипаж состоит из пяти человек — тесно. Кроме того, двое — операторы для управления ракетами (их четыре, мы помним). После четырех пусков эти ребята ничем не заняты. Просто катаются под обстрелами.

Радиолокационные станции отсутствуют, а значит, сбить дрон сложнее. Обнаружить вертолет вообще невозможно.

Преимущество перед современными БМП — только в броне.

БМПТ, предназначенная для защиты танков, сама защищена не очень хорошо.

Отсутствует достаточно мощное вооружение для борьбы с пехотой в укрепленном городе. 57-мм пушка не поможет.

Машина предназначена для боев в местах, укрепленных противником (доты и дзоты), но 30-миллиметровые гранатометы на ней встроены в корпус, следовательно, они малоподвижны. Поэтому машине придется фактически крутиться на месте, чтобы прицелиться, а мощности гранат недостаточно для уничтожения целей в долговременных полевых укреплениях.

Официально презентация Терминатора состоялась на ежегодном форуме Армия-2021. Российские СМИ заметили, что военные эксперты тогда заявили, что машина неоднозначная.

Фото: Википедия

Фото: Википедия