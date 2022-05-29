Май, 29 в 18:47

В воскресенье, 29 мая, председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев заявил во время национального телемарафона, что Верховная Рада вместе с Национальным банком Украины подготовила законопроект, которым хотят освободить военных от уплаты долгов по потребительскому кредитованию во время действия военного положения и шесть месяцев после его окончания.

– Мы предлагаем, что военнослужащий, защищающий нашу страну, обращается с соответствующим заявлением в банк, к коллектору и другому лицу, владеющему его долгом по потребительскому кредитованию. Этот долг не подлежит взысканию в течение всего периода военного времени и шесть месяцев после этого. Относительно членов семьи – также запрещается принимать какие-либо меры по взысканию задолженности по потребительскому кредитованию, – пояснил он.

Гетманцев уточнил, что военные смогут предупредить о невозможности оплаты долгов по кредитам так, как это предусмотрено в кредитных договорах.

В ином случае это смогут сделать по поручению члены семьи или уполномоченные лица.

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