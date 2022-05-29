Звільнення військових від сплати боргів: Гетьманцев пояснив, як це працюватиме

Травень, 29 в 18:47

У неділю, 29 травня, голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив під час національного телемарафону, що Верховна Рада разом із Національним банком України підготувала законопроект, яким хочуть звільнити військових від сплати боргів із споживчого кредитування під час дії військового стану та шість місяців після його закінчення.

– Ми пропонуємо, щоб військовослужбовець, який захищає нашу країну, звертався з відповідною заявою до банку, колектора та іншої особи, яка володіє його боргом по споживчому кредитуванню. Цей борг не підлягає стягненню протягом усього періоду воєнного часу та шість місяців після цього. Щодо членів сім’ї – також забороняється вживати будь-яких заходів щодо стягнення заборгованості із споживчого кредитування, – пояснив він.

Гетьманцев уточнив, що військові зможуть попередити про неможливість оплати боргів за кредитами так, як це передбачено кредитними договорами.

В іншому випадку це можуть зробити за дорученням члени сім’ї або уповноважені особи.

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