Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Системы залпового огня M142 и M270: насколько далеко ВСУ смогут поражать цели врага (карта)

Юля Захарченко, редактор ленты
M142 HIMARS
Фото: Getty Images

С помощью американских систем залпового огня M142 HIMARS или M270 украинские защитники смогут уничтожать командные пункты и линии поставки врага без страха, что им дадут контрбатарейный ответ. Вскоре США могут передать это вооружение Украине.

Американские РСЗО отличаются мобильностью и количеством ракет, имеют много преимуществ над российскими Ураганами и Смерчами. Например, для перезарядки Урагана требуется от 20 минут и от 40 минут – для Смерча. Для перезарядки обеих американских реактивных систем залпового огня требуется всего 5 минут.

Реактивным системам из США хватит одной минуты для готовности к стрельбе:

Сейчас смотрят
  • дрон фиксирует цель;
  • отправляет GPS-координаты в систему;
  • установка готова вести огонь.

В частности, M142 или M270 способны производить по меньшей мере пять залпов в час. Реальная дистанция для поражения целей составляет более 70 км.

Военный эксперт из Италии Томас Тейнер назвал, какие российские объекты могут стать целью ВСУ.

К примеру, ниже на иллюстрации изображено, как далеко украинские военные в Херсонской области смогут поразить цели врага. Круги голубым цветом – это гаубицы М777 со снарядом М795, а желтым – радиус действия MLRS с ракетами М31А1.

Однако точно неизвестно, какие ракеты получит украинская армия. Эксперт убежден, что в любом случае Вооруженным силам России “станет больно”.

Фото: Радиус действия М777

Фото: Радиус действия MLRS

Фото: Радиус действия М777 (синий) и Цезар (зеленый) на Востоке Украины

Фото: Радиус действия MLRS на Востоке Украины

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка